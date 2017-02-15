Инвестиции Capital Group в реконструкцию «дома-книжки» на Новом Арбате окупятся через 10 лет

Инвестиции в проект реконструкции «дома-книжки» на Новом Арбате будут возвращаться 7-10 лет, сообщила генеральный директор Capital Group Валентина Становова, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководство Capital Group сообщало, что общая сумма инвестиций компании в реконструкцию «дома-книжки» составит не менее 6,5 млрд руб.

Исполнительный директор компании Михаил Хвесько в свою очередь добавил, что к концу этого года здание будет доведено «до полной строительной готовности». В «доме-книжке» будет располагаться гостиничный комплекс с апартаментами на 350-400 номеров уровня «4 звезды». «Все это делается к чемпионату мира в следующем году», - добавил Хвесько.

В прошлом году власти Москвы продали «дом-книжку» на Новом Арбате за 2,4 млрд руб. компании «Апарт груп», которая принадлежит акционеру Capital Group Павлу Тё.