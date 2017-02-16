Росреестр рассмотрел 2,4 млн заявок на регистрацию прав и кадастровый учет за месяц

Росреестр за месяц рассмотрел около 2,4 млн заявлений на оказание услуг по регистрации прав и кадастровому учету, сообщает ведомство.

Среди заявлений 378 000 – на кадастровый учет и 2 млн заявлений – на регистрацию прав. При этом 24 000 заявлений было рассмотрено о единой процедуре, по которой кадастровый учет и регистрация прав осуществляются одновременно. Такая возможность предусмотрена вступившим в силу с 1 января 2017 г. законом о регистрации недвижимости.

С начала года Росреестр выдал 5,8 млн сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее сообщалось, что с начала года управление Росреестра по Москве приняло 52 500 заявлений на регистрацию прав на недвижимость.