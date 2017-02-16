Спецстрой при Минобороны будет ликвидирован до 1 октября 2017 года - Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому ликвидация Спецстроя России должна быть завершена до 1 октября 2017 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ответственным за ликвидацию назначено министерство обороны России. Председателем ликвидационной комиссии Спецстроя утверждена Марина Балакирева. Распоряжением правительства ей поручается в трехдневный срок представить в Минобороны предложение о составе ликвидационной комиссии, предусмотрев включение в него представителей Росархива, Роструда, Росимущества.

В месячный срок ликвидационная комиссия должна провести инвентаризацию обязательств и имущества, относящегося к федеральной собственности и закрепленного на праве оперативного управления за упраздняемым Спецстроем, а также определить совместно с Минобороны перечни обязательств и имущества, передаваемых в ведение Минобороны.

В декабре 2016 г. президент России Владимир Путин подписал приказ об упразднении Спецстроя и передаче функций этого ведомства министерству обороны. Отмечалось, что мероприятия по реализации указа предписано завершить до 1 июля 2017 года. Как говорилось в тексте документа, решение принято в целях совершенствования системы госуправления.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что вместо упраздненного Спецстроя в состав российской армии включаются восемь ФГУПов, которые сосредоточатся на возведении спецобъектов военного ведомства.