Общественная палата Москвы выступила за снос всех старых пятиэтажек

Члены Общественной палаты (ОП) Москвы рекомендовали мэру города Сергею Собянину снести старые пятиэтажки в силу невозможности их капремонта, передает «Интерфакс».

Такое решение принято по итогам заседания в Общественной палате Москвы. «Речь идет о сносе пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту. И здесь нам очень профессионально объяснили почему. Пример — пятиэтажки с коммуникацией внутри стены. Сейчас их надо будет выносить при капремонте. Это значит — всё равно людей расселять. На самом деле — это серьезная проблема. Большинство пятиэтажек капремонту не подлежат», — сказал председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В свою очередь председатель ОП Москвы Константин Ремчуков заявил, что жители города считают, что капремонт только ухудшает условия их жизни, так как дома конструктивно не предполагают таких вмешательств.

Председатель комиссии Мосгордумы по ЖКХ и жилищной политике Степан Орлов в свою очередь отметил, что запланированный срок эксплуатации пятиэтажек не превышал 25-30 лет, в то время как построены они были более 60 лет назад.

При этом эксперты отметили, что снос таких домов снимет вопрос о безопасности жителей, улучшит архитектурный облик города и решит социальные проблемы, однако есть и сложности, так как любой снос предполагает обновление коммуникаций, а строительство новых домов требует больше времени, чем ремонт старых.

Они считают, что правительство должно искать резервы на новую программу сноса.

В то же время руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин считает старт новой программы реновации старого жилья маловероятным.

«Да, есть сложившийся спрос на потребность в дополнительном жилье. Но отсутствие законодательного, нормативно-технического, финансового консенсуса, в том числе жителей, делает реализацию программы практически невозможной. Все деньги сейчас в Москве идут на транспорт. Москва устраняет проблему последних десятилетий, когда возникла диспропорция между дорогами, общественным транспортом и развитием автомобилестроения. Мы догоняем семимильными шагами — и вы все это видите. Остальные деньги идут на социалку. Мы не бросили строительство детских садов, школ и поликлиник, строится жилье для очередников, для "переселенцев" еще первого этапа. Все эти ограничения делают старт новой программы реновации старого жилья маловероятным», — сказал Левкин.

По итогам заседания его участники приняли резолюцию — обращение к мэру и правительству Москвы и Мосгордуме с требованием найти возможность для реализации новой программы по сносу старых пятиэтажек.