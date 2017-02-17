Россияне старше 65 лет стали чаще брать ипотеку – эксперт

В 2016 г. ипотеку больше стали брать пожилые заемщики в возрасте старше 65 лет. При этом увеличение их доли происходило за счет сокращения доли молодых заемщиков в возрасте до 30 лет. Такие выводы сделали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, из 4000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, доля заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет в общей структуре российских заемщиков составила 31%. За 2016 г. этот показатель вырос на 0,6 п. п. (с 30,4% на 1 января 2016 г). Такую же динамику роста показала и доля самых «возрастных» заемщиков – свыше 65 лет. Их доля в портфеле составила 4%, а рост – 0,6 п. п. (на 1 января 2016 г. - 3,4%). При этом больше всего доля самых пожилых заемщиков росла на Алтае, в Тыве и в Бурятии (на 1,5 п. п., 1,4 п. п. и 1,4 п. п. соответственно), а самый низкий показатель роста – в Ингушетии и Карачаево-Черкесии (на 0,3 п. п.).

В свою очередь, самые молодые заемщики в возрасте до 29 лет сократили свои доли в общей структуре на 1,1 п. п. до 14,5%. Наибольшее падение доли самых молодых заемщиков (до 25 лет) отмечено в Орловской области и Хабаровском крае (на 1,1 п. п. и 0,7 п. п. соответственно).