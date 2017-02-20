Число сделок с апартаментами «Москва-сити» выросло в 3,6 раза

В 2016 г. количество сделок с апартаментами «Москва-сити» выросло в 3,6 раза, подсчитали специалисты компании Kalinka Group.

По итогам 2016 г. в ММДЦ «Москва-сити» зафиксировано 110 сделок на первичном рынке апартаментов, что в 3,6 раза превышает показатели предыдущего года. Лидером по числу проданных лотов стал новый проект МФК Neva Towers.

В 2016 г. на первичном рынке ММДЦ «Москва-сити» продажи велись в шести комплексах, еще в одном (МФК «Город столиц») в реализации находится только пентхаус. Общий объем экспонируемого предложения составляет 648 лотов, или 85 000 кв. м.

Средневзвешенная цена предложения апартаментов в ММДЦ «Москва-сити» составляет 521 000 руб. за 1 кв. м. При этом динамика цен разнонаправленная. «Например, в МФК Neva Towers по отдельным лотам цены выросли в среднем на 6%», – уточняет Дмитрий Железнов, директор по продажам Kalinka Group. По его словам, в В МФК «Меркурий» по ряду апартаментов цены, наоборот, были снижены на 7%. «В МФК «Федерация» в части лотов было снижение, а на апартаменты с хорошими видовыми характеристиками – повышение в среднем на 10%. В МФК «Око» произошел возврат стоимости квадратного метра к долларовому эквиваленту, что в конечном итоге повлияло на увеличение уровня средних цен экспонируемых апартаментов в среднем на 10–15%, – прокомментировал Железнов.

По данным на февраль, в ММДЦ «Москва-сити» можно приобрести апартаменты без отделки по цене от 296 000 руб. за 1 кв. м (МФК «IQ квартал»), апартаменты с чистовой отделкой white box – от 299 700 руб. за 1 кв. м (МФК Neva Towers) и лоты с отделкой по цене от 463 000 руб. за 1 кв. м (МФК «Око»).