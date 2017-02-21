Спрос иностранных компаний на офисы в Москве стремительно падает

За последние четыре года (с 2012 г.) число сделок с участием иностранных компаний сократилось на 47% – в 2016 г. они арендовали около 100 000 кв. м, подсчитали аналитики компании Knight Frank.

«В 2016 г. количество сделок с иностранными арендаторами сохранилось на уровне 2014 г. и составило 80 сделок против 160 сделок в 2012 г.», – говорится в отчете Knight Frank.

Однако, несмотря на сильный спад числа сделок, площадь снимаемых помещений под офисы для иностранцев, наоборот, выросла. Так, по итогам 2016 г. средняя площадь снятого иностранной компанией помещения составила 1284 кв. м, что превышает аналогичный показатель 2012 г. на 42%. Рост показателя объясняется увеличением числа крупных сделок с иностранцами. Так, в 2016 г. количество сделок объемом более 3000 кв. м составило 12 против пяти сделок в 2012 г. В 2016 г. многие зарубежные компании воспользовались благоприятными рыночными условиями для консолидации офисных помещений.

Больше всего сняли офисов в 2016 г. производственные иностранные компании, арендовавшие всего около 35 000 кв. м (31% от общего объема) качественных офисных помещений в бизнес-центрах Москвы. Около трети этого объема сформировано крупнейшей сделкой 2016 г. – компания Samsung арендовала 10 000 кв. м в БЦ «Новинский пассаж».

Большую активность в части аренды офисных помещений проявили зарубежные компании сектора технологий, телекоммуникаций и медиа: их доля в 2016 г. выросла до 24% против 7% в 2012 г. В 2016 г. третье место по активности на рынке офисной аренды заняли компании сектора FMCG и потребительских услуг с долей 18%. В 2012 г. эти арендаторы также были на третьем месте с показателем 15%.