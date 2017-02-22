Главный архитектор Москвы предвидит трудности при сносе пятиэтажек

Во вторую волну сноса пятиэтажек в Москве ценные с архитектурной точки зрения дома сносить не будут. Как передает «Интерфакс», это заявил в эфире «России 24» главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его словам, сначала придется определить, какие именно здания будут демонтироваться, «потому что есть пятиэтажки и ценные - дом Бурова и другие ценные объекты, - а есть те, которые надо убрать». «Программы пока нет. Мы только получили поручение и сейчас только начнем работать», - отметил он.

«Никто не говорит, что будет легко и просто. Понятно, что сложностей очень много. И, действительно, пока о механизмах ее (программы сноса) реализации говорить сложно», - добавил Кузнецов.

Ранее в среду главный архитектор говорил, что сносить пятиэтажки экономически выгодней, чем постоянно тратить деньги на их ремонт. И даже после капремонта проживание в этих зданиях не будет комфортабельным, предупреждал он.

21 февраля президент Владимир Путин предложил мэру Сергею Собянину снести ветхие пятиэтажки и построить на их месте новое жилье, и сослался на ожидания москвичей. Мэр отметил, что к ветхому жилью можно отнести около 25 млн кв. м, где проживает 1,6 млн человек, которые платят за капитальный ремонт, которому их дома попросту не подлежат. Собянин также указал на проблемы в этой ситуации: нет нормативно-правовой базы для расселения пятиэтажек. Профинансировать же процесс бюджет города сможет, добавил он.

22 февраля Собянин поручил горадминистрации подготовить поправки в федеральный закон относительно программы сноса пятиэтажек. Как передает агентство «Москва», также он дал месяц на подготовку предложений о площадках для строительства новых домов, куда переселят жильцов хрущевок и на подготовку необходимых поправок в городской бюджет. Москомархитектуре он поручил подготовить предложения по архитектурно-градостроительным и планировочным решениям будущих новых микрорайонов, а комплексу городского хозяйства - внести изменения в программу капитального ремонта с учетом программы реновации пятиэтажек.

По словам мэра, в Москве будет создан штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажек, он его возглавит.