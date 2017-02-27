Расселение из московских хрущевок будет поквартальным

Расселение из московских хрущевок будет поквартальным, а не точечным, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

«Будет образовываться так называемый маневренный фонд, куда люди будут переселяться. Далее эта территория (освободившаяся) будет застраиваться. И так дальше, как цепочка это будет функционировать», - пояснил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в Москве и на их месте построить новые дома.