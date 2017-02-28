Найдены средства на достройку «Синего зуба» у метро «Юго-Западная»

Строительные работы над еще советским долгостроем - деловым центром «Зенит» на проспекте Вернадского в Москве - могут быть завершены до конца 2018 г. Это «Интерфаксу» сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он напомнил, что в последние годы была проблема с финансированием достройки здания, но сейчас этот вопрос решен.

«Зенит» (неофициально также наызвается «Кристалл», «Стекляшка», «Недоскреб», «Ледышка» и «Синий зуб») - недостроенное эффектное22-этажное здание с облицовкой из переливающегося синеватого стекла рядом с метро «Юго-Западная». В 1990 г. он начал строиться как учебный корпус Академии народного хозяйства, затем в нем собирались разместить бизнес-центр с пятизвездочным отелем и рестораном на последнем этаже. В 1995 г. строительство было заморожено. В 2011 г. объект был передан РАНХиГС.

В январе 2017 г. по результатам торгов была определена компания, которая разработает проект и «реконструирует это здание с поэтапным проведением работ до конца следующего года», сказал Левкин. По словам чиновника, это ООО «Горкапстрой». Специалисты уже начали обследование и обмеры объекта.