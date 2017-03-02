В новой Москве обрушился тоннель: под завалом люди

В новой Москве произошло обрушение в строительном тоннеле на Калужском шоссе. По предварительной информации источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, под завалом могут быть три человека, еще один погиб. Это же сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. На месте работают аварийные службы.

Конструкции с жидким бетоном в строящемся автомобильном тоннеле обрушились на площади 40 кв. м при строительных работах, сказал собеседник ТАСС. Это произошло в районе населенного пункта Сосенки. «Тоннель неработающий, на месте уже находятся представители оперативных служб», – цитирует ТАСС.

Ширина строящегося тоннеля – 20 м, длина – 500 м, сказал источник «РИА Новости» в экстренных службах.

Спасатели МЧС прибыли туда по вызову и уточняют информацию, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка ведомства. Между тем в пресс-службе управления ГИБДД Москвы «Интерфаксу» сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции организуют беспрепятственный подъезд специальной техники к месту проведения спасательных работ в районе 23-го км Калужского шоссе. «Происшествие произошло вне проезжей части Калужского шоссе, ограничений движения не вводилось», – уточнил собеседник агентства. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщил, что движение все же перекрыли по всем полосам в районе 23-го км. По данным ГИБДД, в строящемся тоннеле обрушилась опалубка. На место выехал инспектор Мосгосстройнадзора.