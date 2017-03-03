Новости о сносе пятиэтажек в Москве повысили спрос на вторичное жилье

После заявления столичной мэрии о возможном сносе пятиэтажек выросло количество обращений по вопросам покупки вторично жилья, сообщает агенство «Инком-недвижимость». По его подсчетам, число звонков выросло на 25%. При этом большая часть обращений касалась «крайне непопулярных до последнего времени квартир в хрущевках».

В агентстве отметили, что новости о планируемом сносе пятиэтажек «могут на короткое время создать на рынке некоторую нервозность, но не приведут к резким изменениям в структуре предложения и не вызовут рост цен на жилье в пятиэтажных домах».

По данным аналитического центра «Инком-недвижимости», сейчас в столице (без учета новой Москвы) на вторичном рынке жилья представлено 4506 квартир, которые могут попасть в новую программу сноса. В общем объеме предложения вторичного жилья в Москве их суммарная доля оценивается в 11,1%.