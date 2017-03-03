Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе увеличился на 18% – АИЖК

Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе 2017 г. вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 73 млрд руб. Такие цифры приведены в обзоре Агентства ипотечного жилищного кредитования. «Опасения относительно падения рынка ипотечного кредитования после завершения программы государственной поддержки оказались беспочвенными», – отметили в агентстве.

В январе-феврале этого года наблюдалось заметное снижение ставок по ссудам, и сейчас кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%. АИЖК отмечает, что ставки сейчас ниже, чем во время действия госпрограммы субсидирования ставок. Ранее агентство прогнозировало выдачу 1,8 трлн руб. жилищных ссуд по итогам 2017 г. «При сохранении текущей макроэкономической динамики (в январе отмечен рост промышленного производства, грузоперевозок, реальных доходов населения, существенное снижение инфляции) аналитический центр АИЖК может пересмотреть этот прогноз в сторону повышения», – отмечает госкорпорация.