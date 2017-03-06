Москва готова заплатить за Парк будущего на ВДНХ более 11 млрд рублей

Максимальная стоимость тематического парка аттракционов на ВДНХ в Москве превышает 11 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике в понедельник. В декабре 2016 г. источники в мэрии говорили «Ведомостям», что Москва направит на финансирование Парка будущего 10 млрд руб.

В департаменте «Интерфаксу» уточнили, что финансирование проекта планируется за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, город останется владельцем парка.

По итогам открытого конкурса будет выбрана управляющая компания, которая проведет необходимые работы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 млрд 350 млн руб. К участию в тендере будут допущены компании, у которых есть лицензия Министерства культуры на право выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

«При определении победителей приоритетное значение будет иметь предложенная участниками цена. При анализе квалификации будет учитываться опыт выполнения работ в сфере строительства и благоустройства, опыт в поставке и монтаже аттракционов, а также обеспеченность финансовыми ресурсами», – рассказал собеседник агентства. Он сравнил со стоимостью гонконгского Диснейленда – $1,8 млрд, что почти в 10 раз больше объема инвестиций в тематический парк на ВДНХ. Парк развлечений в Сочи обошелся в 20 млрд руб.

Тематический парк аттракционов должен занять 17,3 га в южной части ВДНХ, отмечает агентство. В декабре представитель ВДНХ называл «Ведомостям» площадь в 26,9 га. Первая очередь парка должна быть построена к осени 2018 г. По предварительным оценкам, за счет этого посещаемость выставочного комплекса достигнет 2 млн человек в год. На объекте будут работать 1300 человек. Ожидаемая выручка будущего парка аттракционов составит около 2,3 млрд руб. в год.