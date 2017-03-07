Собянин возглавил штаб по реновации пятиэтажек

Президиум московского правительства принял решение о создании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда в Москве, главой штаба избран мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо Собянина в штаб вошли его заместители: Марат Хуснуллин, Анастасия Ракова, Петр Бирюков и Наталья Сергунина, а также руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев и председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Как сообщил Хуснуллин, в настоящее время в Москве остаются почти 8000 домов первого этапа индустриального домостроения, в которых проживают порядка 1,6 млн человек.

«Ключевая функция штаба – обеспечение координации органов исполнительной власти города по реализации программы реновации жилищного фонда», – сказал Хуснуллин.

Собянин объявил о программе сноса хрущевок на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Он собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив в современные дома 1,6 млн человек.