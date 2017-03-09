Спрос на вторичные квартиры в Москве упал до десятилетнего минимума – эксперт

Активность покупателей на московском вторичном рынке жилья вплотную приблизилась к десятилетнему минимуму – количество обращений по вопросам покупки жилой недвижимости сократилось за год в 2,3 раза, а число предоплат за проведение сделок – на 35%, говорится в отчете компании «Инком-недвижимость».

По итогам минувшего февраля аналитики компании отмечают аномально низкие для этого месяца показатели покупательской активности. Традиционно февраль являлся одним из самых активных месяцев на рынке недвижимости – по среднему количеству звонков и консультаций по вопросам купли-продажи жилья в период с 2007 по 2016 г. он уступает только марту. Между тем в феврале 2017 г. данный показатель в 3 раза ниже среднего значения в этом месяце за предыдущие 9 лет.Среди причин низкого уровня интереса покупателей специалисты называют не только экономические факторы, но и отложенный спрос.

Согласно статистике «Инком-недвижимости», с января 2007 г. минимальное количество обращений по вопросам покупки жилья было зафиксировано в мае 2015 г., московский вторичный рынок жилья достиг дна по показателям спроса. Относительно мая 2015 г. количество звонков в феврале-2017 выше всего на 17%.

«Февраль 2017 г. лег еще одним кирпичиком в фундамент кризисного рынка недвижимости. Мы не отметили традиционного оживления спроса в течение месяца, за исключением последних нескольких дней, когда население всколыхнуло заявление мэра Москвы о планах по расселению пятиэтажек, увеличив количество звонков в нашу компанию примерно на 25%. Но это тот сиюминутный интерес, который вызывает любая сенсация, и он не будет долгим и не является тенденцией. В то же время мы отметили, что около 10% сделок, которые должны были быть заключены в прошлом месяце, так и не состоялись – и это уже представляется закономерной реакцией участников рынка на сложившуюся конъюнктуру. Причем сказанное касается и продавцов, и покупателей – люди отказывались от продажи и покупки даже после внесения предоплаты», – описывает сложившуюся в настоящее время ситуацию директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома.