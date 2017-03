В России в 2017 году откроется на 23% больше отелей

В 2017 г. в России, странах СНГ, Грузии и на Украине заявлено к открытию 9600 брендированных гостиничных номеров. Из них почти 6700 номеров планируется открыть в России. Это на 23% больше, чем было открыто в 2016 г. При этом больше половины планируемых к открытию номеров появятся в Москве – 3400. Это больше, чем во всех других анализируемых странах, вместе взятых (2900 номеров).

На втором месте по объему прогнозируемых новых гостиниц находится Казахстан (около 1200 номеров), на третьем месте – Грузия (626 номеров).

«Мы наблюдаем значительную активность в Казахстане, где в рамках подготовки к Expo 2017 запланировано открытие шести брендированных гостиниц в Астане в нынешнем году, тогда как в других регионах страны заявлен всего один объект», – отмечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.

Что касается гостиничных операторов, то в 2017 г. их состав в России существенно не изменится: запланировано открытие двух отелей Hyatt в Москве и Владивостоке, Lotte в Санкт-Петербурге и Golden Tulip в Московской области. Все эти операторы уже ранее работали на российском рынке.

Первые брендированные отели получат также Сочи и Саранск. В Сочи после предолимпийского строительного бума появится Courtyard by Marriott Sochi Plaza и добавит 345 номеров к предложению на российском черноморском побережье. Саранск, самый небольшой из городов чемпионата мира по футболу 2018 г., получит брендированный отель Four Points by Sheraton.

По подсчетам JJL, в 2016 г. в России и странах СНГ предложение брендированных гостиниц выросло на 5100 номеров. Это почти на треть меньше, чем в 2015 г. (6900 номеров). Почти две трети объема – около 3200 номеров – появилось в 2016 г. в России (в 2015 г. российский рынок увеличился на 4000 номеров). На втором месте по объему ввода брендированных номеров в 2016 г. находилась Армения: в Ереване начали принимать гостей три отеля совокупно на 571 номер. На третьем – Белоруссия: в Минске открылось два объекта на 414 номеров.