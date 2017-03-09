Более 100 гаражей изъяла мэрия Москвы для строительства Северо-Восточной хорды

Власти Москвы изъяли 107 гаражных боксов на востоке города для строительства Северо-Восточной хорды, следует из распоряжения департамента горимущества, опубликованного на сайте мэрии Москвы.

Все гаражи располагались на одной улице (6-ой проезд Подбельского). Они были изъяты для строительства участка трассы от Щелковского до Открытого шоссе.

Северо-Восточная хорда — радиальное направление, которое должно связать трассы Москва — Петербург и Москва — Ногинск. Трасса должна позволить организовать движение с севера на восток Москвы, минуя заезд в центр города. Строительство хорды планируется завершить в 2019 г.