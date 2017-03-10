Плутник назначен руководителем Фонда защиты прав дольщиков

Гендиректор АИЖК Александр Плутник стал руководителем Фонда защиты прав дольщиков вместо депутата Госдумы Елены Николаевой, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы раскрытия агентства.

«Поручить совету Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства досрочно прекратить полномочия (трудовой договор) генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Николаевой Елены Леонидовны и избрать генеральным директором фонда Плутника Александра Альбертовича», — говорится в документах.

При этом Плутник сможет совмещать должности председателя правления, гендиректора АО «АИЖК» и гендиректора фонда.

Елена Николаева была назначена руководителем фонда 3 февраля и занимала эту должность всего чуть больше месяца.