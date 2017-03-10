У московских строек появились новые стандарты оформления

Ограждения стройплощадок будут оформляться по новым стандартам. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Согласно постановлению, теперь при оформлении строительных площадок застройщики Москвы будут раскрывать полную информацию о строящемся объекте. Ранее, по словам Тимофеева, у застройщика не было возможности размещать на стройплощадках сведения о строящемся объекте, в том числе и визуальные, планы по благоустройству и интерьеры общественных пространств. На стройплощадках отсутствовали планировочные решения, а также информация о застройщике.

Следствием такой информационной закрытости о проводимых строительных работах являлись негативные реакции жителей города на новое строительство. «Граждане, желающие понять, какой объект реализуется в их районе, около их дома, направляли запросы в адрес правительства города, чтобы получить важные для них разъяснения», - пояснил Константин Тимофеев,слова которого приводятся на сайте Москомстройинвеста.

«Теперь временные ограждения защитно-охранного типа смогут иметь декоративно-художественное оформление. В качестве элементов такого оформления могут использоваться визуализация, например интерьеров общественных пространств, видов из окон или текстовые изображения, не являющиеся рекламой», — рассказал Тимофеев (цитата по сайту «Москомстройинвеста»).

Он добавил, что на ограждениях застройщик должен указать: QR-код, через который обеспечивается перенаправление пользователя на страницу в интернете сервиса «Все стройки Москвы», официальный сайт Стройкомплекса, адрес официального сайта Москомстройинвеста.

Прежнее постановление правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП не предусматривало публикации какой-либо информации на ограждениях стройплощадок.