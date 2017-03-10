Европейский фонд Pradera купил 25 ритейл-парков рядом с IKEA за 900 млн евро

Европейский фонд Pradera, работающий на рынке торговой недвижимости, приобрел 25 ритейл-парков в Европе, сообщает консультант сделки, компания JLL.

Общая площадь приобретенных активов составила 538 000 кв. м. Портфолио ритейл-парков включает в себя около 500 объектов, расположенных рядом с магазинами IKEA. Сумма сделки — 900 млн евро. Эти инвестиции стали первыми для фонда Pradera European Retail Parks SCSp.

Сделки по 17 ритейл-паркам в Германии, Франции и Польше будут закрыты 4 Апреля 2017 г. По восьми ритейл-паркам в Швеции, Финляндии, Дании, Чехии и Швейцарии — 31 августа.

«Европейский рынок торговой недвижимости дает возможность получать гарантированный доход в долгосрочной перспективе от стабильных договоров, и мы ожидаем увидеть новые сделки в этом секторе», — прокомментировал Джереми Эдди, руководитель отдела инвестиций в торговую недвижимость Европы компании JLL.