Собянин: годовой объем инвестиций в Москве превысил 1,7 трлн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем инвестиций в экономику и промышленность столицы в 2016 г. стал рекордным и превысил 1,7 трлн руб.

«В экономике и промышленности Москвы достаточно проблем, тем не менее отрасль не стоит на месте, активно развивается. За 2016 г. объем инвестиций в основной капитал стал рекордным за всю современную историю России: более 1,7 трлн руб. Активно идут инвестиции в производство высокотехнологичных предприятий», - сказал Собянин.