В центре Москвы инвесторы построят около 1 млн «квадратов» недвижимости в 2017 году

Ввод почти 1 млн кв. м недвижимости за счет внебюджетных источников запланирован в 2017 г. в Центральном округе Москвы, говорится в сообщении департамента градостроительной политики столицы.

«В графике на 2017 г. всего заявлено 18 объектов общей площадью 989 000 кв. м, в числе которых треть приходится на жилье (семь объектов), пять гостиниц, остальные – объекты торговли, услуг и многофункциональные здания», – говорится в сообщении.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что «в целях сбалансированного развития центральной части мегаполиса важно соблюдать равновесие между количеством рабочих мест и числом проживающих». Поэтому практически 70% ввода на территории ЦАО приходится на объекты жилого и временного проживания.

Ранее департамент сообщал о том, что в 2016 г. в центре Москвы за счет всех источников было введено 578 000 кв. м. Это почти в 2 раза меньше, чем в 2015 г.