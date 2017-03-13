Стоимость портфеля проектов ГК «Эталон» выросла на 33% в 2016 году

Стоимость портфеля проектов девелоперской группы «Эталон» в 2016 г. выросла на 33% до $1,9 млрд, говорится в сообщении компании.

«Стоимость этого портфеля на открытом рынке в расчете на одну акцию/GDR выросла до $6,5 с $4,9 годом ранее», – отмечается в пресс-релизе.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. земельный банк компании составлял 2,82 млн кв. м реализуемой площади.

В прошлом году компания приобрела восемь новых проектов жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области общей реализуемой площадью 682 000 кв. м. «С учетом ввода в эксплуатацию новых площадей в 2016 г. общие запасы готовых квартир сократились на 77 000 кв. м и составили 244 000 кв. м по состоянию на 31 декабря 2016 г.», – говорится в сообщении компании.

Компания JLL, проводившая оценку земельного банка ГК «Эталон», оценивает потенциальный доход от продажи данной недвижимости в $422 млн.

Группа компаний «Эталон», основанная в 1987 г. Вячеславом Заренковым, фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где она представлена своими дочерними предприятиями «Эталон-инвест» и «ЛенспецСМУ».