СКР: полицейские похитили 44 квартиры в Москве по схеме с ложными дольщиками

Завершено расследование дела в отношении трех бывших сотрудников полиции. Их обвиняют в хищении 44 столичных квартир общей стоимостью около 200 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову.

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников столичной полиции, а также пятерых их соучастников, не являвшихся государственными служащими», - сказала она. Их подозревают в мошенничестве, организации преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взятки в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу.

По информации следствия, в 2011 г. бывший старший следователь по особо важным делам Анжела Амзина создала преступную группу, в которую входили экс-следователи Сергей Кавун и Евгений Примаков и бизнесмены Илья Чижанов, Сергей Королев, Дмитрий Двойных, Антон Бордовский и Юрий Жовтяк.

Следствие считает, что данные лица присвоили себе квартиры из жилого фонда Москвы, предназначавшиеся гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО «Энергостройкомплект-М». Для этого обвиняемые нашли подставных лиц для признания их в качестве обманутых дольщиков. Преступники смогли оформить в собственность 44 квартиры.

На данный момент обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела. В ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Один из фигурантов дела находится в международном розыске. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.