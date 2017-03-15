Мосгордума утвердила генплан Москвы до 2035 года

Мосгордума приняли закон о внесении изменений в генплан города Москвы, передает «Интерфакс».

Как рассказала на заседании председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в 2011 г. в границы города были включены бывшие территории Московской области. В этой связи возникла необходимость распространения действия генплана Москвы на присоединенные территории.

Документ рассчитан до 2035 г. Княжевская отметила, что в результате реализации генплана численность населения новой Москвы увеличится на 1,7 млн жителей.

«Площадь присоединенных территорий составляет 146 000 га, что в полтора раза больше "старой" Москвы. В старых границах города проживает 12 млн человек, а численность населения новой Москвы возрастет на 1,7 млн человек», — сказала она.

В соответствии с принятым генпланом, до 2035 г. на территории новой Москвы планируется построить почти 20 млн кв. м объектов социального назначения — 110 школ на 163 000 мест, 300 детсадов на 82 000 мест, 30 поликлиник, 20 стационаров и 100 культурно-досуговых объектов.

Кроме того, в ближайшие два десятилетия протяженность дорог на присоединенных территориях превысит 2000 км, а плотность железнодорожной сети возрастет до 3,8 км на кв. км. В частности, планируется модернизировать системы радиальных дорог за счет реконструкции существующих магистралей и строительства новых, например восточного дублера Калужского шоссе, трассы Солнцево - Бутово - Видное, дороги Пенино - Шарапово.

Кроме того, планируется развивать систему поперечных направлений, включая магистральные улицы общегородского значения, таких, как Внуково - Астафьево - Щербинка, а также Минское шоссе - Троицк - Щаповское.