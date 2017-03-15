Более 73 000 россиян хотят получить «дальневосточный гектар»

Более 30 000 заявок от жителей российских регионов поступило на сайт «НаДальнийВосток.рф» за полтора месяца с начала третьего этапа выдачи бесплатного «дальневосточного гектара», заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в эфире телеканала «Россия-24».

«С начала реализации первого этапа проекта мы получили более 73 000 заявок. Свыше 30 000 из них поступили за последние 1,5 месяца», — сказал Галушка.

По его словам, кроме заявок от самих дальневосточников пришло значительное число заявлений из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края и Свердловской области. При этом также зафиксированы десятки тысяч заходов на сайт подачи заявок из других стран.

«Интерес есть среди жителей США, стран Европы, Латинской Америки и Украины. Но для того чтобы получить гектар, вначале нужно стать гражданином нашей страны. Мы будем приветствовать интерес наших соотечественников, которые захотят вернуться в Россию», — добавил министр.

Он уточнил, что по числу заявок лидируют те регионы, где есть наибольший уровень освоения земли и обустроенность территорий.

Так, по информации Минвостокразвития, наиболее востребованы земельные участки в Приморье. На втором месте — Якутия, третье место занимают Сахалинская область и Хабаровский край.

По данным сайта «НаДальнийВосток.рф», из 73 400 поданных заявок на 15 марта отдано в пользование более 7400 участков. Свыше 66 000 заявок находятся на рассмотрении.

ФЗ о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 г. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона, а с 1 февраля 2017 г. гектар предоставляется всем гражданам РФ.

Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет участок можно арендовать или получить в собственность.