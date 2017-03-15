Инвесторы в недвижимость продолжают считать Лондон самым привлекательным для вложений

Лондон шестой год подряд остается самым привлекательным европейским городом для инвестиций в недвижимость, говорится в исследовании компании CBRE.

По данным экспертов, в 2017 г. вложить деньги в британскую столицу готовы 17% инвесторов.

На второе место поднялся Берлин с результатом 15,8% (в 2016 г. он был четвертым). На третьей позиции находится Мадрид (8,4%). Российских городов в европейском топ-10 нет.

Самым серьезным препятствием на пути инвесторов в этом году, были названы наличие активов для инвестирования и ценообразование. Это находит отражение в результатах в некоторых городах в Европе. По этой причине Гамбург, Милан и Мюнхен выбили из первой десятки наиболее привлекательных городов для инвестирования.

Что касается привлекательных для инвестиций стран, то первую строчку удерживает Германия: 22% респондентов отдали ей первое место в качестве наиболее привлекательной страны для инвестиций в недвижимость в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Великобритания в очередной раз заняла второе место (20%). Скандинавские рынки, которым свои предпочтения отдали 10% инвесторов, вошли в тройку лидеров, поднявшись с седьмого места в 2016 году.

Россия в данный топ-10 не вошла, однако оказалась на четвертом месте в регионе Центральная и Восточная Европа.

«Доля иностранного капитала в объеме инвестиций в России снизилась с 15% в 2015-м до 4% в 2016-м. Это объясняется двумя факторами — нехватка инвестиционного продукта и значительной разницей между ценовыми ожиданиями покупателей и продавцов, которая достигает 25-30%», — прокомментировала результаты рейтинга директор отдела исследований рынка CBRE Олеся Дзюба.