Продажи апартаментов в «Москва-сити» выросли в 5 раз с начала года

Число сделок по продаже апартаментов в «Москва-сити» в январе - феврале 2017 г. выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении агентства недвижимости Savills.

Главной причиной существенного роста спроса эксперты называют активный интерес покупателей к новому проекту Neva Towers, где прошло 84% от общего числа сделок с объектами в ММДЦ «Москва-сити» в январе - феврале 2017 г.

В целом объем предложения апартаментов на первичном рынке «Москва-сити» снизился с начала года на 12%. Сейчас в продаже менее 500 лотов. По сравнению с началом марта предложение сократилось на 2%, говорится в сообщении.

Более половины (65%) предлагаемых к продаже апартаментов в «Москва-сити» находятся в небоскребах «Око» и Neva Towers.

«В I квартале 2017 г. будет отмечено максимальное число заключенных сделок в "Москва-сити" за последние несколько лет. Наибольшим спросом пользуются апартаменты площадью до 80 кв. м со средним бюджетом покупки около 22 млн руб.», — говорится в сообщении экспертов Savills.