Строительство дорог на территории ЗИЛа обошлось в 30 млрд рублей

Объем бюджетных инвестиций в строительство транспортной инфраструктуры на территории бывшего завода ЗИЛ составил около 30 млрд руб., сообщил журналистам на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Общий объем инвестиций в строительство транспортной инфраструктуры на территории бывшего завода ЗИЛ составит порядка 30 млрд руб. Мы планируем создать на этой территории единую транспортную сеть, которая свяжет разделенные сегодня участки», — сказал Хуснуллин.

В частности, по его словам, строящийся в Нагатинской пойме парк «Остров мечты» будет соединен со Вторым южно-портовым проездом автомобильным мостом протяженностью около 600 м.

«Кроме того, планируется построить пешеходный переход от станции метро "Технопарк" к парку развлечений. Переход будет рассчитан на одновременный пропуск большого количества пешеходов», — сказал глава стройкомплекса.

Он напомнил, что на территории бывшего завода ЗИЛ в 2015 г. была открыта станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии, в прошлом году была открыта станция «ЗИЛ» Московского центрального кольца, а в перспективе здесь планируется построить транспортно-пересадочный узел.

«Помимо этого, в районе ЗИЛа планируется построить несколько мостов через Москва-реку. Например, мост от этой территории к Варшавскому шоссе планируется начать строить уже в следующем году», — добавил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что перед городскими властями стоит задача «вписать эту территорию в общегородскую дорожную сеть».

Хуснуллин напомнил, что всего на территории промзоны планируется построить более 20 км дорог.