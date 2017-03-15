Власти прокомментировали информацию о сносе девятиэтажек в Москве

Московские власти не ставят перед собой задачу, чтобы девятиэтажки вошли в программу реновации городского жилищного фонда. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин на международной выставке недвижимости MIPIM во Франции.

«Ни задачи, ни целей таких нет. При обследовании конкретного каждого квартала мы будем смотреть, сколько и какие дома относятся к первому периоду домостростроения – 50-60 гг. прошлого века. Решения будут приниматься по конкретному кварталу, по конкретным домам, учитывая мнение жителей. Мы будем спрашивать жителей, как они относятся к этой программе, хотят ли они, чтобы они попали в эту программу, и только с позиции "да", то будем рассматривать в том числе физический, моральный износ, а также ремонтнопригодность этих домов [девятиэтажек]», – пояснил Левкин.

Реновация пятиэтажек по новой программе сноса в Москве на первом этапе пройдет за счет городского бюджета, добавил чиновник. «Мэром Москвы принято решение - реализация программы будет осуществляться исключительно за бюджетные средства», – сказал Левкин.