Территорию бывшего завода газеты «Правда» застроят офисами и апартаментами

Группа ПСН приступает к реализации многофункционального квартала «Правда» в центре Москвы, говорится в сообщении компании.

Квартал будет построен в центре Москвы на территории бывшего печатного завода газеты «Правда». На территории площадью 9 га будут построены апартаменты и офисная недвижимость, а также социальная инфраструктура.

Общая площадь участка составит 196 000 кв. м. Из них 96 000 кв. м будет отдано под офисные площади, а 92 500 кв. м займет строительство жилых апартаментов. Проект предполагает высотную застройку, что позволит сохранить большую часть территории под зеленые зоны и парки. В рамках квартала будет реализована единая ландшафтная концепция площадью 5 га, которая предполагает разделение территории на частную и общественную.

Начало строительства квартала запланировано на III квартал 2017 г. Проект будет реализован в три очереди. Завершение строительства запланировано на 2021 г.