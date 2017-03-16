Квартплату за соцнаем привяжут к стоимости жилья в регионе

Расчет квартплаты для нанимателей жилья в государственном и муниципальном жилфонде в РФ предлагается производить, исходя из средней цены квадратного метра на вторичном рынке жилья в регионах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минстроя.

Сейчас при определении базового размера платы за наем жилого помещения используется средняя цена «квадрата» на вторичном рынке жилья в отдельном муниципальном образовании.

Подготовленный ведомством приказ меняет методику расчета. Теперь плата для нанимателей жилья по договорам соцнайма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилфонда будет ориентироваться на среднюю стоимость «вторички» в субъекте РФ, определяемой по данным Росстата.