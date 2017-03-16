Проекты планировок семи промзон утвердят в этом году

Проекты планировок семи участков столичных промзон будут рассмотрены в этом году, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин пояснил, что речь идет о развитии части территорий производственных зон «Осташковское шоссе», «Алексеевские улицы», «Бескудниково, "Октябрьское поле", "Медведково", "Кирпичные улицы" и "Западный порт". По указанным участкам уже есть инвесторы и в текущем году в планах – согласование и утверждение проектов планировок.

«Градостроительный потенциал московских промышленных территорий большой», – подчеркнул Левкин, добавив, что за период 2011–2016 гг. по производственно-коммунальным территориям утвержден 61 проект планировки общей площадью около 3400 га.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что на территории столичных промзон со временем может быть построено от 50 млн до 60 млн кв. м недвижимости.