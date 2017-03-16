Москва отменила торги на строительство спорткомплекса на месте трех музыкальных школ

Департамент строительства Москвы своим приказом отменил конкурс на проектирование спорткомплекса школы акробатического рок-н-ролла «Хамовники» на Трехгорном Валу. Как сообщает «Дождь», приказ опубликован на портале госзакупок.

В конце февраля «Медуза» сообщила, ссылаясь на сайт госзакупок, что в феврале 2017 г. Москва объявила тендер на строительство нового комплекса для спортивной школы № 29 «Хамовники» на Трехгорном Валу. Из документации следовало, что город собирался потратить на это 528,3 млн руб. Предполагалось , что три музыкальные школы, которые делят здание со спортивной школой, будут выселены. Это училище духового искусства (ГУДИ) , школа им. Блажевича и хоровая школа им. Чеснокова. «Медуза» отмечала, что школа «Хамовники» специализируется на акробатическом рок-н-ролле и что эту школу представляла на соревнованиях Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина.

Родители учеников музыкальных школ начали сбор подписей под петицией к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить эти учреждения. Затем департамент спорта и туризма Москвы заявил, что в 2017 г. сносить здание и выселять из него музыкальные школы не будут.

Чиновники подтверждают, что объект по адресу Трехгорный Вал, д. 2/4, включен в адресно-инвестиционную программу города. «Но в связи с тем, что по вышеуказанному адресу располагаются три музыкальных учебных учреждения (государственное училище духового искусства, детская музыкальная школа В. М. Блажевича и хоровая школа им. Чеснокова), подведомственные департаменту культуры г. Москвы, снос, реконструкция или строительство нового объекта в 2017 г. не планируется».

Музыкальные учреждения занимают это здание по договору безвозмездного пользования, который истекает в июне 2017 г. По данным источника телеканала в ГУДИ, аренду с учебным заведением продлят еще на два года после скандала в СМИ.