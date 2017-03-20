Анонс «Ведомостей» на 21 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

крупнейший работодатель Крыма так и не вписался до конца в российскую экономику;

«ахиллесова пята» самоуправляемых автомобилей отнюдь не технологии, считает их создатель Амнон Шашуа;

не менее одной новостройки в год будет появляться в московском районе Аэропорт (приложение «Недвижимость»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: 95% жилых домов в России возводится на основе некачественных и устаревших типовых проектов (приложение «Недвижимость»)

и статью на полосе «Комментарии»: чему не учат российские университеты.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 20 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 17 марта 2017 года
Анонс «Ведомостей» на 15 марта 2017 года
Фото