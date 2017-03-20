Анонс «Ведомостей» на 21 марта 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
крупнейший работодатель Крыма так и не вписался до конца в российскую экономику;
«ахиллесова пята» самоуправляемых автомобилей отнюдь не технологии, считает их создатель Амнон Шашуа;
не менее одной новостройки в год будет появляться в московском районе Аэропорт (приложение «Недвижимость»).
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: 95% жилых домов в России возводится на основе некачественных и устаревших типовых проектов (приложение «Недвижимость»)
и статью на полосе «Комментарии»: чему не учат российские университеты.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».