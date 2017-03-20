Анонс «Ведомостей» на 21 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

крупнейший работодатель Крыма так и не вписался до конца в российскую экономику;

«ахиллесова пята» самоуправляемых автомобилей отнюдь не технологии, считает их создатель Амнон Шашуа;

не менее одной новостройки в год будет появляться в московском районе Аэропорт (приложение «Недвижимость»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: 95% жилых домов в России возводится на основе некачественных и устаревших типовых проектов (приложение «Недвижимость»)

и статью на полосе «Комментарии»: чему не учат российские университеты.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».