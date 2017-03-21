В 4 млрд рублей обойдется благоустройство маршрутов гостей ЧМ-2018 в Подмосковье

Благоустройство маршрутов, которыми будут пользоваться в Подмосковье команды и болельщики чемпионата мира по футболу в 2018 г., должны завершить к апрелю 2018 г., потратив на него почти 4 млрд руб., сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

«Мы обследовали все 276 маршрутов, по которым будут перемещаться команды - участники чемпионата мира по футболу, болельщики. На мероприятия по благоустройству маршрутов заложено 3,904 млрд руб.», - сказал Терюшков в Домодедове на заседании «О подготовке Московской области к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года» .

Маршруты оценивались с точки зрения содержания дорог, архитектурного облика, качества благоустройства и освещения, состояния больниц, общественных пространств и фасадов домов, уточнил министр. В их число входят пути следования команд от аэропортов до гостиниц, тренировочных баз и мест проведения соревнований, сказал Терюшков.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 г. в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград , Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.