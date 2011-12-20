Tele2 экспериментирует с национальным роумингом

Tele2 совершила революционный для российского рынка мобильной связи шаг – отменила плату за часть звонков во внутрисетевом российском роуминге. Правда, пока только для корпоративных клиентов, которых у Tele2 на порядок меньше, чем у операторов «большой тройки». Эти операторы не спешат следовать ее примеру

Скидка от «Мегафона». В девять раз снизил «Мегафон» стоимость входящих звонков для абонентов, находящихся в роуминге в 43 странах Европы и в Турции, и в пять раз – стоимость исходящих. А вчера он объявил о «существенном снижении» роуминговых тарифов в Египте и Израиле.

Tele2 обнуляет тарифы на входящие звонки во внутрироссийском роуминге для подписчиков бизнес-тарифов, рассказал представитель оператора Александр Бахорин. До сих пор входящие вызовы в российском роуминге стоили 1,5 руб. за минуту, если звонок поступал из сети Tele2 (компания работает в 37 регионах России), и 5 руб. за минуту – если звонил абонент другого оператора. Идти дальше этого компания пока не планирует – ни отменять плату за исходящие звонки во внутрисетевом роуминге (5 руб. в минуту), ни менять тарификацию для частных пользователей, но будет использовать все возможности для снижения тарифов, обещает Бахорин. Например, для корпоративных клиентов Tele2 снижена стоимость национального роуминга в сети «Вымпелкома» – с 9,45 руб. за минуту до 5,5 руб. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева не стала комментировать межоператорские договоренности с Tele2.

Сейчас Tele2, по собственным данным, обслуживает в России около 20,5 млн абонентов. Количество корпоративных пользователей она не раскрывает. Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что на корпоративные тарифные планы Tele2 подписано 300 000–400 000 человек, в основном сотрудники небольших предприятий в регионах и представители малого бизнеса. Работать с крупными компаниями, не будучи федеральным оператором, Tele2 очень сложно, отмечает он. Представитель «Вымпелкома» весной 2010 г. говорил, что компания обслуживает 180 000 компаний (т. е. счет подписчиков корпоративных тарифов идет на миллионы или десятки миллионов). МТС, по оценкам GfK, обслуживает 40% корпоративных клиентов в России, говорит представитель оператора.

Отмена платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге – не что иное, как маркетинговый шаг, совершая который Tele2 рассчитывает переманить часть корпоративных абонентов, уверен Савватин. На финансовые показатели Tele2 эта акция вряд ли ощутимо повлияет, сомневается аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович: все услуги роуминга обеспечивают российским операторам 2–4% от выручки, и можно предположить, что доля внутрисетевого роуминга не превышает 1–2%. А у Tele2 корпоративных абонентов значительно меньше, чем у МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона».

Зато Tele2 может продемонстрировать лояльность российским чиновникам, добивающимся отмены платы за входящие звонки в национальном внутрисетевом роуминге. Соответствующие поправки в закон «О связи» внес в Думу в апреле 2011 г. депутат Максим Коробов, а Минкомсвязи и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) их горячо поддержали. Возражения МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» сводились к тому, что это потребует радикальных изменений законодательства. В июне 2011 г. президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин вступился за операторов: в письмах, разосланных в ФАС, Минкомсвязи и другие госструктуры, он назвал прямое госрегулирование цен на внутрисетевой роуминг нецелесообразным и недопустимым.

«Мегафон» в ближайшее время не планирует отменять плату за внутрисетевой роуминг по России, хотя работа над этим ведется, говорит его представитель Юлия Дорохина. Экономить абонентам «Мегафон» предлагает, подключая разные тарифные опции, а для корпоративных клиентов действуют индивидуальные предложения, добавляет она. У «Вымпелкома» есть специальная услуга, которая позволяет пользоваться связью в роуминге практически по цене домашнего региона, говорит Айбашева; до 80% трафика абонентов во внутрисетевом роуминге оплачивается по условиям этого предложения. Представитель МТС Валерия Кузьменко воздержалась от комментариев.