17-летний программист стал мультимиллионером

В понедельник Yahoo! объявила о покупке компании Summly, создавшей программу для сбора и редактирования новостей. Информация о поглощении появилась и на сайте самой Summly. Стоимость сделки не разглашается, но источники WSJ утверждают, что речь идет о десятках миллионов долларов.

Основатель Summly – британец Ник д'Алоизио, которому сейчас 17 лет. Программировать он начал в 12 лет, а в 15 создал компанию Trimit и получил свой первый венчурный капитал, став самым молодым основателем успешного стартапа. Его программа автоматически перерабатывала новостные материалы, делая из них выжимки длиной до 400 слов. Помимо высокой эффективности программа отличалась изяществом дизайна. Д'Алоизио быстро стал знаменитостью в мире высоких технологий. В конце 2012 г. компания была переименована в Summly. В ее финансировании сначала участвовали глава Zynga Марк Пинкус и гонконгский инвестиционный магнат Ли Кашин, позднее число инвесторов стало расти, среди них оказались актеры Эштон Кутчер и Стивен Фрай, а также жена медиамагната Руперта Мердока Венди. Всего д'Алоизио удалось привлечь $1,5 млн.

Д'Алоизио живет с родителями и младшим братом в Уимблдоне и учится в лондонской школе Кингз-колледж-скул. Сейчас он решил устроить себе каникулы, хотя намерен продолжать сдавать некоторые экзамены, чтобы подготовиться к поступлению в университет. По словам предпринимателя, он предпочел бы изучать гуманитарные дисциплины, а не информатику.

Родители д'Алоизио – австралийцы, работающие в Великобритании. Отец – аналитик в Morgan Stanley, мать – юрист. Сам предприниматель в детстве несколько лет провел в Австралии. Став миллионером, он пока не решил, как распорядится своим богатством. Впрочем, д'Алоизио заявляет, что в управлении деньгами ему будут помогать родители. По словам юноши, провести несколько лет в Yahoo! – «разумный шаг» для него. «Я не ограничен какими-либо сроками, – говорит д'Алоизио. – Хотелось бы идти вперед с открытыми глазами и пытаться создавать что-то новое».

Прошлой осенью, когда Summly искала источники финансирования, несколько компаний высказывали заинтересованность в ее поглощении. Д'Алоизио остановил свой выбор на Yahoo!, приняв во внимание «масштабы этой корпорации» и «реальное стремление ее генерального директора Мариссы Майер добиваться визуального совершенствования контента, предназначенного для мобильных устройств».

Майер заняла пост гендиректора Yahoo! в 2012 г., и Summly стала уже шестым стартапом, который она купила. Yahoo! объявила, что не станет развивать Summly как отдельное приложение, поскольку число загрузок программы не достигло миллиона. Приобретенная технология будет встроена в другие продукты Yahoo!