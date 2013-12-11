В России больше всего в мире играют на персональных компьютерах

В России играет практически треть населения, или 46,4 млн человек, причем 98% из них - на персональных компьютерах, показало исследование Newzoo

Россия - крупнейший по числу пользователей рынок игр для персональных компьютеров, посчитала аналитическая компания Newzoo.

По ее данным, в компьютерные игры в России играет практически треть населения, или 46,4 млн человек, причем 98% из них - на персональных компьютерах. Многие из них играют и на других цифровых устройствах: 30,4 млн человек - на мобильных телефонах, 16,8 млн - на видеоприставках, 14,5 млн - на планшетах и мобильных игровых устройствах. При этом на всех возможных устройствах играют 5,7 млн человек, или почти 11% всей аудитории компьютерных игр в стране.

Россия также хорошо представлена в сегменте мобильных игр, сейчас она находится на седьмом месте в AppStore для планшетов iPad, обойдя Германию, пишет автор отчета Вайб Шутте. По использованию iPhone Россия находится на 11-м месте в мире, в Google Play для Android - на 10-м месте.

Самой большой популярностью в России, по оценке Newzoo, пользуются игры для соцсетей и казуальные игры (аудитория 41,7 млн) и загружаемые игры для ПК, в том числе многопользовательские (в них играют почти 40 млн). На покупку игр или на цифровые покупки в играх тратят свои деньги 56% всех российских игроков.

В России и странах СНГ объем рынка компьютерных игр в 2012 г. обогнал доходы от кинопроката.