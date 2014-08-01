Министр связи Николай Никифоров зарегистрировался как блогер

По данным Роскомнадзора, сейчас в реестре блогеров три записи: Twitter и Instagram Никифорова, а также сообщество «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «В контакте»

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров зарегистрировался в Роскомнадзоре как популярный блогер, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства Вадим Ампелонский. По его словам, сейчас в реестре блогеров три записи. Первым было зарегистрировано сообщество «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «В контакте». А под вторым и третьим номером записаны блоги Никифорова - его аккаунты в Twitter и Instagram. В Twitter у Никифорова 92 900 подписчиков, в Instagram - 9900.

За сегодняшний день Роскомнадзор, по словам Ампелонского, получил уже более 160 заявок на внесение в реестр блогеров. Среди желающих попасть в этот список он называет основателя сервиса блогов и статистики Liveinternet Германа Клименко, гендиректора телеканала Lifenews Ашота Габрелянова, актрису Марию Кожевникову. Большинство заявок будет оформлено к понедельнику. Хотя около 20-25% заявок оказались спамом, рассказывает Ампелонский.

Популярные блогеры могут попасть в реестр с сегодняшнего дня - после вступления в силу так называемого закона о блогерах. Этот закон обязывает их регистрироваться в Роскомнадзоре, а также соблюдать практически те же законы, что и журналисты - публиковать только достоверную информацию, соблюдать законодательство об экстремизме, предвыборной агитации и т. п. Блогер обязан подать заявку в Роскомнадзор не в любом случае, а только если ведомство попросит его об этом. Речь идет о блогах, чья посещаемость превышает 3000 пользователей в сутки. Правда, фактически под действие закона попадают лишь общественно-политические блоги: специальным подзаконным актом Роскомнадзор освободил от обязанности соблюдать этот закон блогеров, которые пишут о культуре, искусстве, технологиях и т. п.