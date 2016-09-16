ООО «Сервис-телеком» планирует инвестировать 1,7 млрд рублей в строительство в Петербурге башен сотовой связи

АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» и ООО «Сервис-телеком» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционной программы по строительству башенной инфраструктуры для сотовой связи, сообщила пресс-служба фонда. «Сервис-телеком» рассматривает возможность инвестировать в этот проект 1,7 млрд руб. Фонд займется подбором участков для размещения башен. Представитель «Сервис-телекома» подтвердил, что у компании есть такие планы. По его словам, количество земельных участков и построенных на них башен будет зависеть от спроса со стороны сотовых операторов. У рынка большой потенциал как с точки зрения развития главных сетей, так и с точки зрения повышения эффективности уже функционирующих, значительная часть которых расположена на крышах зданий и прочих неспециализированных высотных объектах, которые арендованы по высоким ставкам, считает он. «Сервис-телеком» работает со всеми федеральными операторами – «Мегафоном», «Вымпелкомом», Теlе2, МТС, в том числе имеет предварительные договоренности по сотрудничеству с ними по Петербургу и Ленобласти, сообщил представитель оператора.

Рынок поделен На долю независимых башенных компаний, по данным J’son & Partners Consulting на декабрь 2015 г., приходилось всего 6% антенно-мачтовых сооружений в России (на других рынках она может доходить до 50% и более). Основные игроки – «Русские башни» (более 1500 объектов), «Вертикаль» (около 1000) и «Линк девелопмент» (свыше 300). Всего в России около 60 000 таких конструкций.

ООО «Сервис-телеком» основано в 2015 г. как независимый инфраструктурный оператор. Компания строит под ключ башни высотой 30–40 м и сдает их в аренду, предоставляет услуги по размещению и обслуживанию телекоммуникационного оборудования. По данным СПАРК, ООО «Сервис-телеком» принадлежит ООО «Сити-капитал» бывшего члена совета директоров «Русского моря» Владислава Глинберга (42,5%), Дмитрию Макарову (15%), гендиректору Николаю Бердину (7,5%) и кипрской компании «Игнатсон инвест лтд» (35%). «Сервис-телеком» – проект шведского фонда Ruric AB. В апреле 2015 г. фонд приобрел 35% акций «Сервис-телекома», говорится в его отчете.

Представитель ПАО «Вымпелком» в Северо-Западном регионе отказалась комментировать проект, но отметила, что в августе оператор завершил выделение из своей структуры Национальной башенной компании, которая будет предлагать размещение другим операторам на коммерческих условиях. Количество компаний, сдающих башни в аренду, растет постоянно, «Мегафон» ведет переговоры и сотрудничает с большинством из них, сказала представитель Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон». По ее словам, при выборе места размещения базовой станции обязательно рассчитывается окупаемость, интерес к предложению зависит от условий аренды. В основном «Мегафон» использует собственные башни, отмечает она. МТС готова рассматривать варианты сотрудничества, но весной этого года сама вышла на рынок аренды башенной инфраструктуры и предлагает организациям, ведомствам и операторам связи услуги по размещению оборудования на своих объектах, говорит представитель МТС «Северо-Запад». Представитель макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 отказался от комментариев. Стоимость строительства одной башни составляет 4–8 млн руб., знает один из участников рынка. Скорее всего планы «Сервис-телекома» долгосрочные, спроса на значительное число башен в Петербурге пока нет, считает он.