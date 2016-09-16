Китай признал Huawei

Далеко не всегда китайским компаниям удается снискать благосклонность местных покупателей. Во многих областях, от модной одежды до детского питания, китайцы предпочитают зарубежные бренды. Есть всего несколько китайских брендов, популярных в собственной стране, и Huawei занимает среди них особое место. Эта компания, основанная в 1987 г. в Шэньчжене, много лет поставляла оборудование для операторов связи, не стремясь к широкой известности. Она ориентировалась прежде всего на зарубежные рынки. Но пять лет назад Huawei перестроила бизнес, усилив подразделение смартфонов и резко активизировав маркетинговую деятельность.

В США к Huawei долгое время относились как к производителю копий чужой продукции, а когда позиции китайской компании на рынке оборудования связи укрепились – как к опасному конкуренту. Крупных проектов в США Huawei не затевала. В 2012 г. американскому конгрессу был представлен доклад с призывом ограничить Huawei доступ на рынок США из-за опасения, что в ее продуктах могут быть шпионские закладки. Huawei неоднократно называла подобные подозрения необоснованными.

В самом Китае компанию считают новатором, дистанцированным от неуклюжего госсектора. В 2015 г. она потратила на исследования и разработки $9,2 млрд (для сравнения: Apple – $8,1 млрд). В июне 2016 г. китайская публика с энтузиазмом встретила новость о том, что Huawei подает иск против Samsung, обвиняя корейского конкурента в нарушении ее патентов. До этого картина обычно была обратная: именно китайские компании становились ответчиками в патентных тяжбах.

В отличие от многих других китайских компаний Huawei завоевывает популярность не низкими ценами, а качеством. Ее телефоны дешевле iPhone, но заметно дороже конкурирующих устройств Xiaomi и других местных производителей. Правда, иногда можно услышать, что по качеству смартфоны Huawei уступают iPhone. Кроме того, компанию упрекают в использовании потогонной системы на производстве. Представители Huawei возражают: «Наши сотрудники движимы заботой о потребностях потребителей».

Сейчас Huawei занимает 3-е место среди мировых производителей смартфонов после Samsung и Apple, но в течение пяти лет надеется стать лидером. По данным IDC, глобальные поставки ее смартфонов в 2015 г. выросли на 44% до 106 млн и 40% пришлось на зарубежные рынки.

Перевел Александр Силонов