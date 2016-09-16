Шансы МТС отделаться испугом в деле о коррупции в Узбекистане минимальны

Telia признает, что выход на рынок Узбекистана сопровождался нарушениями, готова нести за это ответственность и активно сотрудничает с властями

TeliaCompany (бывшая TeliaSonera) рассматривает предложения регуляторов США и Нидерландов об урегулировании претензий, связанных с расследованием ее сделок в Узбекистане. Они предлагают оператору заплатить $1,4 млрд штрафа, говорится в его сообщении. Telia признает, что выход на рынок Узбекистана сопровождался нарушениями, готова нести за это ответственность и активно сотрудничает с властями, но сумма в $1,4 млрд пока кажется ей завышенной, говорит председатель правления Telia Мари Эрлинг (ее слова приведены в сообщении). Компания изучит предложения регуляторов внимательнее и тогда решит, в каком ключе продолжать дискуссию.

Антикоррупционное расследование в США было возбуждено против трех работавших в Узбекистане операторов: TeliaCompany, МТС и Vimpelcom Ltd. В 2014 г. минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрили их в незаконных выплатах структурам, близким к Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента республики Ислама Каримова.

Из трех фигурантов оштрафован пока только Vimpelcom Ltd. В феврале 2016 г. он заключил соглашения с SEC, минюстом США и прокуратурой Нидерландов об урегулировании претензий, согласившись заплатить $795 млн в качестве штрафа и возврата доходов, полученных от незаконных сделок. Теперь, когда и Telia пошла на мировое соглашение, признав факты нарушений антикоррупционного законодательства, шансов на то, что МТС избежит штрафа (по суду или по условиям мирового соглашения), практически нет, считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Новости, касающиеся Telia, могут стать фактором падения котировок МТС, предупреждают аналитики Газпромбанка в отчете, выпущенном в четверг. При негативном сценарии МТС заплатит более $1 млрд штрафа – и это будет очень негативной новостью для компании: выплаты превысят планы по дивидендам за 2016 г. (52 млрд руб.), пессимистичен аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин.

Вчера к 20.10 мск расписки МТС подешевели на 2,9% до $7,69 за бумагу. Представитель МТС отказался от комментариев.