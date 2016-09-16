У администрации президента появилась новая система мониторинга СМИ – «Катюша»

Новым поставщиком системы мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях для администрации президента и правительства стала компания «М 13», владелец прав на систему мониторинга «Катюша». Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок. Система приобретается для управления пресс-службы и информации президента и для департамента пресс-службы и информации правительства, говорится в тендерной документации. Стоимость контракта до конца года – 79 млн руб.

Информацию о закупке разместило Минкомсвязи 13 сентября, хотя победитель конкурса «на покупку у единственного поставщика» был известен заранее: еще в мае 2016 г. президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выборе единственного исполнителя, сообщается в конкурсных документах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям»: «Подрядчика действительно сменили на «Катюшу». По словам Пескова, новой системой мониторинга пользуются руководители администрации, сотрудники аппарата правительства и другие члены высшего руководства: «Системой довольны, она постоянно модернизируется». Смену поставщика системы подтвердил «Ведомостям» и источник в аппарате правительства.

Прежде администрация президента и правительство использовали для мониторинга СМИ и блогов систему компании «Медиалогия». Ее сотрудник сказал «Ведомостям», что чиновники не продлили контракт с «Медиалогией». Человек, знакомый с чиновниками правительства, рассказал, что «Медиалогия» устраивала их: «Это был продукт, который учитывал все наши пожелания». Но в прошлом году ФСБ не дала добро на продолжение контракта: претензия была в том, говорит собеседник «Ведомостей», что часть долей ООО «Медиалогия» принадлежала офшорам. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», это не так: 92% «Медиалогии» принадлежит ООО «ИБС холдинг» (IT-интегратор IBS), 8% – гендиректору «Медиалогии» Александру Волкову. «ИБС холдинг» на 75% принадлежит Анатолию Карачинскому, на 25% – Сергею Мацоцкому. Но, когда решался вопрос о продлении контракта, среди собственников действительно были офшоры, признает близкий к «Медиалогии» человек.

Представитель «Медиалогии» и Мацоцкий отказались от комментариев, Карачинский не ответил на звонок.

«М 13» принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакса», компании «Лука», которой в равных долях владеют Владислав Клюшин и Ольга Паршкова. Разработка «Катюши» началась еще в 2011 г., но свидетельство о государственной регистрации программы получено только в марте 2016 г., следует из данных Минкомсвязи.

Разработки в области IT – только одна из сфер деятельности «Луки», знает человек, знакомый с ее менеджерами; в частности, связанные с «Лукой» фирмы занимаются строительством жилой и коммерческой недвижимости. В 2013 г. «Лука» судилась со структурами Минобороны из-за здания министерства в Люберцах. Из документов суда следует, что министерство заключило с компанией предварительный договор купли-продажи, но затем отказалось продавать здание. Суд стал на сторону «Луки» и обязал Минобороны заключить договор.

Разработка «Катюши» велась на средства частных инвесторов без привлечения госфинансирования, сказал «Ведомостям» гендиректор «М 13» Александр Бадиков. Какими были инвестиции и кто эти инвесторы, он не говорит. Всего в создании и поддержке системы задействовано, по словам Бадикова, около 150 IT-специалистов. Кроме СМИ «Катюша» ведет мониторинг информации из социальных медиа, сказал он: «Позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние информационного поля по широкому спектру тематик, с высокой точностью оценивать характер и масштабы распространения информации, оперативно реагировать на возникающие информационные угрозы». Отличие «Катюши» от «Медиалогии» – наличие базы, в которой собрано более 20 000 источников СМИ, точная оценка характера и масштабов распространения информации и настраиваемый под пользователя интерфейс, уверяет Бадиков. На сайте «Медиалогии» указано, что она использует свыше 32 000 источников СМИ.

Разработка ведется российскими специалистами, «особое внимание уделяется информационной безопасности и конфиденциальности данных клиентов», уточняет Бадиков.

Это уже не первый контракт с правительственными структурами, который получает «М 13». Система «Катюша» используется в подведомственных организациях Минобороны, в ряде других ведомств и структур государственной власти, в крупных коммерческих компаниях, утверждает Бадиков (где именно – не уточняет: запрещают условия договора). Руководитель пресс-службы одного из силовых ведомств говорит, что ни МВД, ни ФСБ, ни Генпрокуратура «Катюшу» не используют: например, у МВД своя система мониторинга СМИ.

В марте 2016 г. «М 13» участвовала в конкурсах Минобрнауки на сумму свыше 41 млн руб., но победила «Медиалогия», следует из данных сайта госзакупок. «М 13» пыталась оспорить результаты конкурса в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), но безрезультатно. Минэкономразвития объявило аналогичный конкурс осенью, но его приостановила ФАС по жалобе «М 13». Сотрудник министерства подтвердил это «Ведомостям», уточнив, что приостановка была вызвана неточностями в конкурсной документации. Зато еще в январе 2016 г. «М 13» стала победителем конкурса, который проводило Управление капитального строительства № 900 при Спецстрое, подведомственном Минобороны. Представители Спецстроя и Минобороны не ответили на вопросы «Ведомостей».

«Мы наблюдаем на рынке систему «Катюша» уже несколько лет», – говорит сотрудник одного из СМИ. В последнее время на рынке появилось много сервисов такого рода, так как порог входа невысокий, утверждает он. «Катюшу» он называет довольно простой системой, которая «мониторит интернет и выдает отчеты», но не содержит ни платных источников информации (таких, как закрытые ленты «Интерфакса», ТАСС, «РИА Новости»), ни объектного поиска. Тем не менее ей удается выигрывать контракты в госструктурах.

«В системе используется информация из открытых источников со ссылками на оригиналы публикаций, – объясняет Бадиков. – Но у компании есть и платные источники информации».