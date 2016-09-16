АФК «Система» прощается с медийным бизнесом

АФК «Система» договорилась о продаже телеканалов «Стрим» производителю и дистрибутору телеканалов «Контент юнион» (работает под брендом «Клуб100»). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в медийных компаниях (один из них слышал от менеджеров обеих сторон о готовящейся сделке) и подтвердил человек, близкий к продавцу. По их словам, переговоры находятся в финальной стадии.

Речь идет о девяти платных телеканалах «Стрим» – «Охота и рыбалка», «Усадьба», «Драйв», «Здоровое ТВ», «Ретро», «Домашние животные», «Психология21», «Вопросы и ответы», «Рыбалка и охота» (международная версия канала «Охота и рыбалка»). У них сейчас 12 млн подписчиков (домохозяйств), а общий охват составляет 32 млн человек, следует из данных «Системы». «Охота и рыбалка», «Усадьба», «Драйв» – каналы с самым большим охватом.

Представитель АФК не стал это комментировать. Председатель совета директоров «Клуб100» Анатолий Зяблицкий сделку обсуждать отказался. Но сказал «Ведомостям», что телеканалы «Стрим» и каналы «Клуб100» могли бы хорошо дополнить друг друга.

Ранее источник в крупном медиахолдинге говорил, что «Система масс-медиа» (СММ) просит за свои каналы минимум 1 млрд руб. Человек, близкий к продавцу телеканалов «Стрим», сказал, что компании удалось договориться «примерно на такую сумму».

Деньги из медиа В 2014–2015 гг. СММ удалось добиться рентабельности всех активов, тогда как раньше часть из них была убыточна, говорила Хасьянова. И холдинг в целом вышел в плюс: в 2013 г. чистая прибыль СММ составляла 1 млн руб., в 2014 г. – 140 млн руб., в 2015 г. она прогнозировала ее на уровне 230 млн руб. Годовая выручка СММ последний раз раскрывалась в 2014 г.: тогда она снизилась на 3,8% до 3,4 млрд руб. В 2015 г. выручка СММ была на том же уровне.

«Клуб100» производит и продает шесть тематических телеканалов – «Авто24», «Детский», «Еврокино», «Русский иллюзион», «Иллюзион+» и «Zоопарк». По словам Зяблицкого, их абонентская база составляет 8,5 млн домохозяйств, а охват – около 25 млн человек.

Каналы «Стрим» – последний медийный актив «Системы», раньше они были частью медиаподразделения холдинга – СММ. Кроме телеканалов СММ управляла медиасервисами для операторов, владела продюсерской компанией «Объединенные русские студии» (RWS), рекламным агентством «Максима» и оператором спутникового телевидения ЦТВ. Все они проданы. Еще в апреле 2015 г. «Система» продала контроль в RWS своему партнеру Юрию Сапронову, а в августе этого года контроль над «Максимой» перешел к рекламной группе АДВ. Также в начале 2016 г. почти 80% ЦТВ перешло от СММ к топ-менеджеру «Системы» Сергею Шишкину, еще 20% – у ООО «СТВ», «дочки» МТС.

Сама СММ была расформирована, а в начале 2016 г. вместо нее заработала новая компания – Sistema Venture Capital (Sistema VC). Это венчурный фонд, инвестирующий в технологические проекты, но не в медиакомпании, объясняла в декабре 2015 г. президент СММ Гульнара Хасьянова. «Мы поняли, что медийные активы СММ нам никак не помогут и синергии здесь не будет, реализация стратегии возможна без привязки к ним, поэтому новый фонд мы строим с нуля и как бы параллельно нашему медиабизнесу», – говорила она. По словам Хасьяновой, компания поняла, что существующие медийные активы «не позволяют построить на их основе действительно большую медиаисторию». Продажа каналов «Стрим» – в рамках стратегии перехода от медиа к технологическим активам, сказал близкий к АФК человек.

Телеканалы «Стрим» были генератором выручки для СММ, но значительная ее часть – платежи со стороны МТС, т. е. фактически внутрихолдинговая выручка, говорит аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович. Неизвестно, как развивались бы эти каналы без гарантированного заказчика в лице оператора. Выход из медийного бизнеса понятен – холдингу не удалось добиться в этой сфере серьезных успехов, а производство контента в последнее время серьезно подорожало, продолжает аналитик. Вопрос – удастся ли АФК преуспеть в венчурном бизнесе, ведь действительно хорошо заработать на российском интернете удалось всего нескольким профессиональным фондам, резюмирует Венгранович.