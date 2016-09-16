Российское авторское общество сообщило о попытке заблокировать его счета

Российское авторское общество (РАО) сообщило, что Максим Дмитриев пытается заблокировать банковские счета организации. Дмитриев до недавнего времени занимал пост гендиректора «Первого музыкального издательства» (ПМИ): по его собственным словам, он уже сложил с себя эти полномочия. В конце августа Дмитриев частью авторов был избран руководителем РАО. Правда, текущий менеджмент и авторский совет РАО объявили его избрание недействительным, а конференцию, на которой это произошло, нелегитимной.

Директор под арестом Гендиректор РАО Сергей Федотов в июне этого года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Это стало итогом расследования, которое МВД начало проводить осенью прошлого года: речь шла о выводе в 2012–2014 гг. из РАО недвижимости на более чем 500 млн руб. Защита Федотова утверждает, что в деле фигурирует меньшая сумма – 297 млн руб. Позже авторский совет РАО заявил, что почти все деньги за эти сделки вернулись на счета общества. Однако Федотов остается за решеткой: на днях Таганский суд Москвы продлил его арест до 17 ноября.

В сообщении РАО говорится, что Дмитриев «вводит в заблуждение руководство кредитных учреждений относительно прекращения полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счетах РАО, – действующих гендиректора РАО Сергея Федотова и его первого заместителя Веры Федотовой». Также, по данным РАО, он «пытается воспрепятствовать осуществлению банковских операций по счетам РАО». При этом Дмитриев ссылается на недействительные решения конференции, проведенной с нарушением законодательства, говорится в сообщении общества. РАО сообщает, что счета организации не заблокированы, выплаты авторского вознаграждения продолжаются.

Сам Дмитриев сказал «Ведомостям», что действительно отправил письма в банки, с которыми работает РАО. Однако речь, по его словам, не идет о блокировке счетов: он лишь обратил внимание руководителей банков на то, что именно он является законно избранным гендиректором РАО. В письме Дмитриева в Альфа-банк, с которым ознакомились «Ведомости», говорится: «Прошу обратить особое внимание на проверку полномочий лиц, действующих от имени РАО, при осуществлении банковских операций по счетам РАО».

По словам Дмитриева, аналогичные письма были отправлены в Сбербанк, «Глобэкс банк», «Новиком банк», «Юниаструм банк», Внешэкономбанк, банк «Новопокровский», НЗбанк. «Моя главная цель – гарантировать сохранность денег авторов и не допустить их очередной растраты», - говорит Дмитриев. «На конференции авторами передо мной была поставлена четкая задача – провести независимый аудит РАО и обеспечить его финансовое оздоровление. При этом, безусловно, необходимо сохранить бесперебойность выплат авторского вознаграждения, но исключительно в рамках закона», - добавил он.

31 августа инициативная группа авторов, в оргкомитет которой вошли поэты Александр Вулых, Сергей Сашин, композиторы Евгений Кобылянский и Игорь Матета, начала собирать подписи авторов для созыва конференции РАО. Они сообщили, что авторы недовольны текущей ситуацией в РАО и хотят сменить его нынешнего гендиректора Сергея Федотова, недавно арестованного по обвинению в мошенничестве. В результате на конференции авторы прекратили полномочия Федотова, а также авторского совета РАО. Дмитриев тогда пообещал, что в ближайшее время новый менеджмент РАО отправит документы о проведении конференции в Минюст, который должен будет зарегистрировать изменения. Сегодня представитель Минюста сказал «Ведомостям», что никакие документы на государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы РАО, в министерство не поступали.

По словам профессора кафедры гражданского процесса МГУ, доктора юридических наук Дмитрия Малешина, все полномочия по назначению гендиректора находятся у общего собрания. Если такое собрание (конференция в случае с РАО) было проведено, директор избран, то он сразу является полномочным, для этого не требуется никаких регистрационных действий, говорит он.

Гендиректор является полномочным, если выполнены одновременно три условия: его избрал легитимный орган, этот орган был созван в соответствии с уставом организации и директор набрал необходимое количество голосов, говорит партнер King & Spalding Илья Рачков. Тогда для этой организации он сразу становится действующим директором. Однако для того чтобы его полномочия действовали в отношении третьих лиц, например банков, необходимо, чтобы эти изменения были внесены в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если этого не произошло, то третьи лица могут принимать платежные документы с подписью старого гендиректора, чье имя фигурирует в ЕГРЮЛ (а это – Федотов), и они не несут никаких неблагоприятных последствий от этого, резюмирует Рачков.

Полномочия руководителей организаций, в которых гендиректор выбирается общим собранием, возникают с момента избрания – это подтверждает и судебная практика, говорит заведующий адвокатской конторы «Публичное право» Алексей Евдокимов. Что касается третьих лиц, в частности банков, то они, получив информацию о переизбрании директора, обычно приостанавливают все платежи и просят организацию подтвердить полномочия гендиректора.