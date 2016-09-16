Роскомнадзор открыл вакансию хакера

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует нанять на работу хакера. Соответствующую вакансию служба разместила на сайте Superjob. Вакансию с таким названием разместил именно Роскомнадзор, подтвердил «Ведомостям» руководитель пресс-службы Superjob Иван Кузнецов.

На момент публикации должность сотрудника в объявлении была обозначена как «программист с навыками обхода систем компьютерной безопасности». Но утром должность обозначалась иначе: «программист с навыками обхода систем компьютерной безопасности, хакер». «Эта вакансия при модерации вызвала у нас вопросы, потому что должность «хакера», мягко говоря, не часто можно встретить на сайтах по поиску работы, — сказал он. - Мы обратились в Роскомнадзор, где нам подтвердили, что эту вакансию размещала именно эта служба». Слово «хакер» действительно исчезло из названия вакансии, но причину Кузнецов назвать затруднился: «Это могли сделать как наши специалисты, так и сотрудники Роскомнадзора».

Из описания вакансии следует, что потенциальный сотрудник Роскомнадзора должен будет искать и извлекать материалы в сторонних компьютерах и компьютерных сетях, обладать навыками защиты сервера IDS DOS, предотвращать утечки информации, блокировать несанкционированный доступ, разрабатывать защитные программы.

У «программиста с навыками обхода систем компьютерной безопасности» должно быть высшее образование и опыт работы более пяти лет, в том числе в сфере информационной безопасности, говорится в объявлении. В том числе программист должен обладать так называемыми навыками white hat, то есть поиском уязвимостей в системе безопасности, а «опыт работы black-hat [то есть взлома систем с целью незаконного получения данных], приветствуется».

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский на момент публикации не ответил на звонки и запросы «Ведомостей».