Представители музыкальной индустрии написали письмо Игорю Шувалову

Представители музыкальной индустрии и обществ по коллективному управлению правами написали письмо первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В нем они выразили обеспокоенность предложениями Минэкономразвития по реформе системы коллективного управления и о ее фактически полном переводе под контроль государства, следует из письма, с которым ознакомились «Ведомости». По словам одного из подписавших, письмо ушло в аппарат Шувалова в прошлую пятницу. Представитель Шувалова пообещал прокомментировать это позднее.

Под документом стоят подписи руководителей Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), Universal Music Russia, Warner Music Russia, Sony Music Russia, Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Российского союза правообладателей (РПС), Российского авторского общества (РАО, см. врез) и др. Свои подписи «Ведомостям» подтвердили гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов, гендиректор Universal Music Russia Дмитрий Коннов, президент совета ВОИС Александр Соколов и гендиректор РСП Андрей Кричевский.

Спор о директоре Под письмом Шувалову стоит подпись гендиректора РАО Максима Дмитриева, который был избран на эту должность частью членов РАО на конференции, созванной в конце августа этого года. Там же авторы сместили с поста гендиректора общества Сергея Федотова, который сейчас находится за решеткой по обвинению в мошенничестве. Однако текущий менеджмент объявил конференцию и все ее решения незаконными. Ранее РАО направило собственные предложения по реформе коллективного управления в Минэкономразвития, говорит представитель РАО.

Министерство обнародовало свои предложения по реформе коллективного управления 31 августа на совещании у замминистра экономического развития Олега Фомичева. Одно из основных предложений министерства – перевод обществ по коллективному управлению в новую форму публично-правовых компаний. Они создаются на основании специального федерального закона или указа президента, их создание утверждается правительством, а деятельность контролируют Счетная палата и другие уполномоченные госорганы. По сути это госкомпании, которым предлагается передать функцию сбора и распределения вознаграждения во всех сферах – сборы в пользу авторов (этим сейчас занимается РАО), изготовителей фонограмм (сейчас за это отвечает ВОИС), а также сбор с производителей электроники (его собирает РСП).

Авторы письма указывают на то, что предложенная Минэкономразвития схема не соответствует международному опыту. В мире организации по коллективному управлению, как правило, создаются самими правообладателями, а регулируется эта деятельность международными документами – Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений, Римской конвенцией по охране прав исполнителей и изготовителей фонограмм и др. Те же принципы заложены в текущем российском законодательстве, отмечают авторы письма.

Создание же обществ по коллективному управлению в форме госкомпаний подменяет частные интересы правообладателей государственными, говорится в письме. Авторы ссылаются на международное Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которое исключает возможность принудительной передачи прав на интеллектуальную собственность госструктурам. Также идеи Минэкономразвития идут вразрез с действующим законодательством Евросоюза, в котором указано, что общества по коллективному управлению правами должны принадлежать самим правообладателям. Авторы письма приводят в пример страны, в которых управление правами все-таки находится в руках государства: это Белоруссия, Украина, Киргизия, Сенегал, Куба. Сборы обществ в этих странах невелики, указывается в письме. Тогда как в России сборы таких организаций составили $130 млн в 2015 г.

Также авторы письма выступают против идеи объединения всех сфер коллективного управления. Они считают, что сбор в пользу авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм – абсолютно разные институты, регулирующиеся разными международными договорами.

В целом предложения Минэкономразвития не решают проблем, которые сейчас существуют в сфере коллективного управления, считают авторы письма, – проблему недостаточной прозрачности и автоматизации организаций по коллективному управлению, недостаточный контроль со стороны государства, наличие конфликтов интересов менеджеров организаций, непрозрачность методик распределения вознаграждения. Авторы письма считают, что реализация предложений Минэкономразвития лишь разрушит существующую систему, а не реформирует ее. Они просят Шувалова поддержать их позицию.

Ранее авторы и исполнители не раз высказывали претензии к тому, как общества по коллективному управлению правами распределяют собранное вознаграждение. В августе 2015 г. президент России Владимир Путин велел первому вице-премьеру Игорю Шувалову сделать работу обществ более прозрачной. А тот уже в этом году, в июле, поручил Минэкономразвития разработать к середине сентября 2016 г. новую экономическую модель коллективного управления, призванную «максимально защищать авторские права». Представитель Минэкономразвития говорит, что в министерстве пока письмо не получили.