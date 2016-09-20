Известный телеведущий Алексей Пивоваров едет в США управлять телеканалом RTVi

Известный телеведущий и продюсер Алексей Пивоваров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVi, основной офис которого находится в США. Об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник телеканала и подтвердил сам Пивоваров. Представитель RTVi уточнил, что Пивоваров будет отвечать за новостную политику телеканала и заниматься развлекательным контентом. Его задача – набрать новую команду и «создать аудиторный облик канала, привлекательный для рекламодателя», объяснил он. Также Пивоваров займется усилением присутствия RTVi в интернете.

«Мы хотим видеть RTVi не просто телеканалом, а современным медиа, доступным во всех средах, где есть наша аудитория: и в эфире, и в мобильных приложениях, и в социальных медиа», – сказал Пивоваров «Ведомостям».

Это отчасти соответствует тому, чем он занимался на своем предыдущем месте работы – в холдинге CTC Media. Там он отвечал за интернет-стратегию, управлял созданием контента, предназначенного не только для телеэфира, но и для распространения в сети. В CTC Media Пивоваров работал с 2013 г., а в феврале этого года ушел из компании, чтобы заняться собственными телепроектами. «Руководство RTVi сделало мне хорошее предложение и поставило амбициозные задачи», – объяснил Пивоваров свое решение вернуться на телевидение в качестве топ-менеджера.

Пивоваров известен прежде всего своей работой на телеканале НТВ: в 1993 г. он стал корреспондентом у Леонида Парфенова в программе «Намедни». С 2005 г. помимо работы на НТВ он занимался производством своих телепроектов: его компания «Авиатор продакшн» делала шоу «Авиаторы» и «Капитал.ru».

RTVi – международный русскоязычный телеканал, вещающий в России, на Украине, в Казахстане, Молдавии, Грузии, странах Балтии, Германии, Израиле, Великобритании, Испании, США, Канаде и Австралии. Аудитория канала, по данным RTVi, составляет 25 млн человек. Канал был создан в 1997 г. как международное подразделение НТВ. В 2001 г. НТВ перешел к «Газпром-медиа», а RTVi остался у Владимира Гусинского и структур Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили. В 2012 г. канал приобрел гендиректор телеканала «Звезда» Руслан Соколов.

В 2014 г. у RTVi начались финансовые проблемы из-за падения рекламных продаж и недостатка инвестиций, говорит человек, знакомый с показателями канала.

Впрочем, скоро у RTVi появится новый инвестор, сказал «Ведомостям» Соколов. Назвать его он отказался. Если телеканал будет выполнять поставленные задачи по росту аудитории и доходов, инвестор может принять решение о конвертации инвестиций в акционерный капитал канала и параллельно продолжит финансировать телеканал, предположил он. Сотрудник в одной из медийных компаний оценил сумму, необходимую на развитие RTVi, в $60 млн на три года.